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دورة فنون التحرير الصحفي وأشكال الكتابة الصحفية بأملج

دورة فنون التحرير الصحفي وأشكال الكتابة الصحفية بأملج

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دورة فنون التحرير الصحفي وأشكال الكتابة الصحفية بأملج

دورة فنون التحرير الصحفي وأشكال الكتابة الصحفية بأملج
http://almnatiq.net/?p=815783
أملج - فايز السميري

تنطلق غدا الثلاثاء في محافظة أملج دورة فن التحرير الصحفي بتنظيم من لجنة التنمية السياحية بالمحافظة ، هذه الدورة تتناول فنون التحرير الصحفي وأشكال الكتابة الصحفية مع التدريبات العملية على كيفية كتابة الخبر الصحفي والتقرير الصحفي بالإضافة للتحقيقات الصحفية والمقالات وغيرها من فنون الكتابة، الدورة  يقدمها الزميل الإعلامي المدرب ناعم الشهري ، ومكان الدورة للرجال مركز التدريب بتعليم أملج ، اما النساء فسوف تكون بقاعة التدريب قسم الشؤون التعليمية . ومدة الدورة يومين غدا الثلاثاء والأربعاء من الساعة 4 مساء حتى الساعة 9 مساء.

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