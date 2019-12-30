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الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير عام هيئة الأمر بالمعروف المعيّن

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الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير عام هيئة الأمر بالمعروف المعيّن

الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير عام هيئة الأمر بالمعروف المعيّن
http://almnatiq.net/?p=815791
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتب سموه بالإمارة اليوم, مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعيًن حديثاً بالمنطقة الشيخ سليمان بن يحي المالكي.

ورحب سمو الأمير محمد بن ناصر في بداية اللقاء, بالشيخ المالكي، منوهاً بأهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام، لتحقيق وتعزيز الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية تتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.

وأعرب الشيخ سليمان المالكي عن شكره لسمو أمير منطقة جازان على الدعم الذي يحظى به الفرع من قبل سموه ومتابعة من سمو نائبه ورعايتهم لكافة برامج تعزيز الأمن الفكري وأنشطة الهيئة وبرامجها وعلى ما استمع له من توجيهات سديده والتي تصب في مصلحة ابناء وبنات المنطقة، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع

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