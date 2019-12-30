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أمير منطقة تبوك يلتقي أعضاء اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميز

أمير منطقة تبوك يلتقي أعضاء اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميز

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منطقة تبوك

أمير منطقة تبوك يلتقي أعضاء اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميز

أمير منطقة تبوك يلتقي أعضاء اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميز
http://almnatiq.net/?p=815794
المناطق - تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس للجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميز بمكتبة بالإمارة اليوم،  أعضاء اللجنة العليا للجائزة وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع , واطلع سموه على  تقرير مفصل عن الجائزة ومجالاتها المختلفة في التحصيل العلمي والتميز والابداع والابتكار وتعزيز الانتماء الوطني والخدمة المجتمعية . واكد سمو امير المنطقة ان الجائزة حققت نجاحات كبيرة وحققها اعداد كبيرة من الشباب والشابات بالمنطقة منوها سمو امير المنطقة بالدعم والرعاية التي يحظى أبناء وبنات الوطن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله . واعرب أعضاء اللجنة العليا للجائزة عن شكرهم وتقديرهم لسمو امير منطقة تبوك على دعمة ورعايتة للجائزة منذ انطلاقتها .

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