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موافقة معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقنية والمهني على تحويل فرع الكلية التقنية بمحافظة طبرجل الى كلية مستقلة

موافقة معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقنية والمهني على تحويل فرع الكلية التقنية بمحافظة طبرجل الى كلية مستقلة

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موافقة معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقنية والمهني على تحويل فرع الكلية التقنية بمحافظة طبرجل الى كلية مستقلة

موافقة معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقنية والمهني على تحويل فرع الكلية التقنية بمحافظة طبرجل الى كلية مستقلة
http://almnatiq.net/?p=815801
الجوف - محمد الحسن

زف مدير المعهد الصناعي الثانوي والمشرف على فرع الكلية التقنية بطبرجل المهندس يوسف بن مسلم السيف خبر موافقة معالي الدكتور أحمد الفهيد، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على تحويل فرع الكلية التقنية بطبرجل إلى كلية مستقلة بعد أن كانت فرعاً للكلية التقنية للبنين بالجوف.
واستبشر منسوبي الكلية وأهالي محافظة طبرجل بهذا الخبر الذي حمل بجعبته الامل الكبير لأهل المنطقة برفع نسبة القبول وزيادة عدد الأقسام والتخصصات المقدمة وفق مبادرات المؤسسة لتحقيق رؤية 2030. الجدير بالذكر ان فرع الكلية بطبرجل افتتح في العام التدريبي 1436هـ في الفصل التدريبي الثالث بالنظام الثلثي. وكان عدد المقبولين في اول فصل تدريبي للكلية سبعون متدرب من مائة وستون متقدماً على تخصص الإدارة المكتبية بقسم التقنية الادارية. واستمر ازدياد اعداد المتقدمين في كل فصل تدريبي مع افتتاح اقسام جديدة في الكلية، والذي انعكس على رفع الطاقة الاستيعابية للقبول الى 400 مقعد وفتح اقسام جديدة وهي قسم الحاسب وتقنية المعلومات بتخصص الدعم الفني، وقسم الميكانيكا بتخصص ميكانيكا السيارات، حيث وصل عدد المتدربين المستمرين ما يقارب ألف متدرب.
وقد ثمن السيف موافقة معالي المحافظ مؤكداً بأن ذلك سيكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد لتحقيق اهداف وتطلعات المؤسسة.

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