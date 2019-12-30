لجنة السلامة المرورية تناقش 6 توصيات بدومة الجندل

الجوف - محمد الحسن

رأس محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط صباح هذا اليوم الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية وذلك في مقر المحافظة بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية .

وفي الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة بعض المواضيع من أبرزها ما يلي :

سلامة مداخل ومخارج بعض المواقع داخل المحافظة وإزالة المطبات التي أمام بعض المدارس وإعادتها بشكل فني ومناقشة تقاطع طريق الملك سلمان ” الستين ” مع طريق الملك عبدالعزيز قرب سوق الخميس بشأن تنفيذ حاره تخزين للالتفاف باتجاه طريق الملك عبدالعزيز – الرديفة واقتراح تنفيذ جسر ومناقشة إعادة دراسة وضع مواقع الفتحات بالجزيرة الوسطيه لطريق الملك فيصل وتجديد اللوحات وتوحيدها بالشوارع الداخلية وتنفيذ مطبات حسب المواصفات الفنية أمام بعض الجوامع والمدارس والمراكز الصحية في مركز الرديفه والرافعيه والاضارع وابو عجرم .

وفي نهاية الاجتماع شكر التمياط الأعضاء على المساهمات المستمرة التي تعزز من مستوى السلامة المرورية بالمحافظة .