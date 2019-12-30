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أمير مكة بالنيابة يستقبل مدير شرطة المنطقة والقيادات الأمنية بمحافظة الطائف
http://almnatiq.net/?p=815807
المناطق - الطائف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في مكتب سموه بالطائف، مدير شرطة المنطقة اللواء عيدالعتيبي ، يرافقه عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.
وقدّم سمو أمير مكة المكرمة بالنيابة، شكره لرجال الأمن نظير الأعمال التي يقومون بها وجهودهم الدائمة بعد توفيق الله في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات.
وخلال اللقاء تسلم الأمير بدر بن سلطان تقريراً احصائياً عن أعمال شرطة محافظة الطائف سلمه لسموه مديرها اللواء علي العطوي، وتقريراً ربع سنوي للشرطة سلمه مدير إدارة شؤون الأمن بشرطة الطائف العقيد شرف الثمالي.
كما تسلم سموه تقريرًا عن أعمال الأدلة الجنائية بشرطة الطائف سلمه لسموه مديرها العقيد عبدالله عسيري، وتسلم سموه أيضاً تقريراً عن أعمال إدارة مرور الطائف سلمه مديرها العقيد علي الشيباني، وتسلم سموه تقرير أعمال الدوريات الأمنية والذي سلمه لسموه مديرها العقيد عبدربه العتيبي.

 

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