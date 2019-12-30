أمير القصيم يكرّم المشاركين في نجاح مسيرة فعاليات اليوم الوطني 89

المناطق - بريدة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، المشاركين في نجاح مسيرة فعاليات اليوم الوطني 89 ، من منسوبي الجهات الأمنية بالمنطقة وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مجلس الاستقبال الرئيسي بديوان الإمارة, بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف بن محمد المرواني, اليوم، مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسين بن مرضي ، وأمين منطقة القصيم بالنيابة المهندس عبداللطيف الخطيب ، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين بالمنطقة وفريق العمل ، حيث رحب سموه بهم, مشيداً بالجهود التي بُذلت خلال احتفالات المنطقة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

بعد ذلك سلّم سموه المشاركين شهادات الشكر لقاء تلك الجهود، كما سلّم سموه شهادات الشكر لفريق العمل الذين شاركوا في عدة فعاليات بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية.

ونوه سمو الأمير فيصل بن مشعل بما قاموا به من إبداع وتفاني في هذه المناسبة الوطنية ، مفتخراً بأبناء المنطقة الأوفياء من مدنيين وعسكريين تحت ظل قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – ، الذين يعملون بكل جهد لبث المشاعر المعبرة لكل مواطن لإظهار هذه المناسبة العزيزة على المملكة العربية السعودية التي هي جوهرة الأوطان بتحكيمها لكتاب الله وسنة نبيه ، سائلاً الله أن يديم علينا نعمه ومثل هذه المناسبات السعيدة والمملكة تنعم بالعز والتمكين.

وأعرب اللواء بن مرضي عن شكره لسمو أمير المنطقة على هذه المبادرة التي حمل في طياتها مشاعر الشكر والتقدير لكل الجهود التي بُذلت في هذه المناسبة الغالية.