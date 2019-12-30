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بحضور عدد من الشخصيات سما المسافر تحتفل بتميزها خليجيا كأفضل وكالة سفر وافضل شركة لاعداد البرامج

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بحضور عدد من الشخصيات سما المسافر تحتفل بتميزها خليجيا كأفضل وكالة سفر وافضل شركة لاعداد البرامج

بحضور عدد من الشخصيات سما المسافر تحتفل بتميزها خليجيا كأفضل وكالة سفر وافضل شركة لاعداد البرامج
http://almnatiq.net/?p=815833
الطائف - عادل الزهراني
بحضور عدد من الشخصيات ومشاهير الإعلام احتفلت شركة سما المسافر  وذلك لحصولها على جائزة أفضل وكالة سفر وسياحة على دول مجلس التعاون الخليجي
وجائزة افضل شركة لإعداد البرامج السياحية والتعليمية والعلاجية وذلك لما توليه الشركة من
اهتمام وتعنى سما المسافر بالسياحة الداخلية وفق رؤية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة فيها بسواعد سعودية تخلل الحفل عدد من الفقرات منها عرض لأهم ماتم إنجازه خلال السنوات الماضية وبعض القصائد الشعرية وتكريم  جميع من ساهم في نجاج الشركة من قطاع خاص وعام إضافة لتكريم عدد من الشخصيات التي ساندت الشركة منذ تأسيسها كما أقيم سحب للحضور على تذاكر سفر داخلية وخارجية.
ومن ابرز الشخصيات الحاضرة
الأمين العام لمركز الاعلام السياحي العربي الدكتور خالد آل دغيم
نائب رئيس الغرفة التجارية
نائب مدير عام مطار الطائف الدولي
نائب ومساعدي مدير مجمع الملك فيصل الطبي ومن باب الشراكة المجتمعية تم تكريمهم بمناسبة حصول المجمع على جائزة
وفد من جامعة الطائف
مدير عام مركز الامير سلطان للتربية الخاصة الدكتور خالد عسيري
وفد من تعليم الطائف
مدير عام فرع حاضنة بادر لتقنية
المعلومات بالطايف
مجموعة رفاق السفر
وعدد من صحفيين والمشاهير
وأصحاب شركات ريادي ورياديات اعمال.
الجدير بالذكر أن سما المسافر من الشركات الرائدة في مجال السفر والسياحة  ببرامحها وفعالياتها داخليا وخارجيا ومن المميز في الشركة  ان جميع الكوادر سعودية نتمنى لهم التوفيق والى الامام دائما.

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