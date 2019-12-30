كرسي الشيخ القرعاوي للقرآن وعلومه بجامعة القصيم يوقع منح بحثية‏ مع 5 باحثين

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وقع كرسي الشيخ علي بن عبد الرحمن القرعاوي للقرآن وعلومه بجامعة القصيم، أمس الأحد الموافق 3/5/1441هـ، عدة منح بحثية مع خمسة باحثين، وذلك بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد التركي، وعميد كلية الشريعة الدكتور خالد أبا الخيل، وأمين الكراسي البحثية بالجامعة الدكتور عبد الرحمن المحيميد.





حيث وقع المشرف على الكرسي الأستاذ الدكتور فهد الضالع، إلى جانب الأستاذ الدكتور علي بن عبدالله بن حمد السكاكر، والدكتور إبراهيم عبدالرحيم حافظ حسين، والدكتور محمد عطالله العزب، والدكتور محمد منقذ عمر فاروق أصيل، والأستاذة الزهراء بنت عبدالرحمن المطرودي.



