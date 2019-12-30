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كرسي الشيخ القرعاوي للقرآن وعلومه بجامعة القصيم يوقع منح بحثية‏ مع 5 باحثين

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كرسي الشيخ القرعاوي للقرآن وعلومه بجامعة القصيم يوقع منح بحثية‏ مع 5 باحثين

كرسي الشيخ القرعاوي للقرآن وعلومه بجامعة القصيم يوقع منح بحثية‏ مع 5 باحثين
http://almnatiq.net/?p=815836
المناطق - بريدة
وقع كرسي الشيخ علي بن عبد الرحمن القرعاوي للقرآن وعلومه بجامعة القصيم، أمس الأحد الموافق 3/5/1441هـ، عدة منح بحثية مع خمسة باحثين، وذلك بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد التركي، وعميد كلية الشريعة الدكتور خالد أبا الخيل، وأمين الكراسي البحثية بالجامعة الدكتور عبد الرحمن المحيميد.

حيث وقع المشرف على الكرسي الأستاذ الدكتور فهد الضالع، إلى جانب الأستاذ الدكتور علي بن عبدالله بن حمد السكاكر، والدكتور إبراهيم عبدالرحيم حافظ حسين، والدكتور محمد عطالله العزب، والدكتور محمد منقذ عمر فاروق أصيل، والأستاذة الزهراء بنت عبدالرحمن المطرودي.

وأكد “الضالع” عقب التوقيع، على أن هذه المنح البحثية تتناول ثلاثة موضوعات: الأول حول الشبهات المعاصرة المتعلقة بالقرآن الكريم،  والموضوع الثاني عن المصاحف الإلكترونية من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية دراسة راصدة للخدمات والسلبيات والإيجابيات، فيما تمثل الموضوع الثالث في تفسير القرآن للأطفال من سورة الضحى إلى آخر سورة الناس  للأعمار بين سن الثالثة والسابعة، حيث تقدم للكرسي ما يزيد على 30 باحثا‏ وتم اختيار خمسة من بينهم.

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