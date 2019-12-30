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زعيم المعارضة التركية : نرفض إرسال قواتنا إلى ليبيا

زعيم المعارضة التركية : نرفض إرسال قواتنا إلى ليبيا
http://almnatiq.net/?p=815839
المناطق - وكالات

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، على أن السياسة الخارجية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تقوم على إرضاء الإخوان المسلمين، مشيراً إلى رفضه إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وشدد أوغلو على أن نواب حزبه سيقفون ضد تمرير مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وقال قليجدار أوغلو إن هذه السياسات الخارجية ستجلب لتركيا الضرر وليس النفع، وفق ما ذكر موقع صحيفة “زمان التركية”.

وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري السياسات الخارجية التركية لأردوغان القائمة على إرضاء الإخوان، مستهجنا تجميد دور وزارة الخارجية، في إدارة شؤون السياسات الخارجية للبلاد، واستبدالها ببعض الأشخاص فقط من جماعة الإخوان المسلمين.

وقال تركيا لا تمتلك سياسات خارجية سليمة، نحن نحدد سياسة خارجية قائمة على مصالح الإخوان المسلمين، وقد تم تحديد السياسات الخارجية مع مصر بناء على ذلك.

وشدد زعيم المعارضة على أن تركيا ملزمة بأن تكون قوية في المنطقة، ولكن عليها أن تعقد لقاءات بين الطرفين، وأن تكون الطرف الذي يحقق السلام.

وقال قليجدار أوغلو: “لا نريد أن تسيل دماء جنودنا على الصحاري العربية. ما هو الدافع وراء إرسال جنودنا لكي يسقطوا شهداء في صحاري العرب؟”.

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