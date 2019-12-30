الأمير بدر بن سلطان يزور منتزه الردف بـ الطائف

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زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ⁧‫صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان‬⁩ اليوم (الاثنين) منتزه الردف بالطائف.

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح عن مكونات المنتزه من أمين الطائف المهندس محمد آل هميل ويضم المنتزه الواقع على مساحة تقدر بأكثر من 500 ألف م2 مرافق السياحية والتثقيفية والاجتماعية والرياضية.

ويضم المنتزه نافورة تفاعلية في المملكة على مساحة 13 ألف م2، وتتميز بتشكيلات إضاءة ملونة، وشاشة عرض على الماء، تلتف حولها مدرجات لتمكين الزائرين من المشاهدة الجيدة لعروضها.

كما يحتوي المنتزه على مسطحات خضراء بمساحة تزيد على 155 ألف متر مربع، كما يحيط به مضمار للمشي بعرض 10 أمتار وبطول يقارب الـ4 آلاف متر، مرفقة بجانبه أجهزة وألعاب رياضية داعمة.