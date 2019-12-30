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سيتم افتتاحه مساء الجمعة القادم ..

محافظ المجاردة يزور مركز المعارض وموقع فعاليات (شتانا غير) بشارع الفن

محافظ المجاردة يزور مركز المعارض وموقع فعاليات (شتانا غير) بشارع الفن
http://almnatiq.net/?p=815851
المناطق - المجاردة
تابع محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح  صباح اليوم آخر التجهيزات لموقع  فعاليات مهرجان المجاردة (شتانا غير) بشارع الفن سشومهرجان العسل الثامن (عسلنا أجود)، والاستعدادات الأخيرة في تجهيز الموقع وشارع الفن؛ يرافقه رئيس البلدية عائض المحجاني ومدير فرع وزارة الزراعة والبيئة والمياه عبدالله محمد الشهري  ومدير الشرطة العقيد محمد العدواني ومدير الدفاع المدني العقيد منصورالشهري ومدير المرور المكلف محمد سعد العمري.
وأوضح ابن دلبوح بأن برامج هذا العام ستكون نوعية ومتنوعة لكافة شرائح المجتمع ويقوم على إعدادها وتنفيذها فريق عمل لايقل عن ٣٥٠ من شباب وشابات المحافظة؛ كما وعد محافظ المجاردة بتهيئة الموقع بمايليق بأهل المجاردة وزوارها بإذن الله؛ مشيراً أن شارع الفن سيظهر بحلة جديدة هذا العام فيما سيتم تنظيم مهرجان العسل في أكبر صالة عرض للعسل بالمملكة بمركز المعارض.
وبين بن دلبوح أن الدعوة لحضور حفل الافتتاح مفتوحة لجميع أهالي محافظة المجاردة ومراكزها وزوارها من كل مكان؛ مشيراً أنه تم تجهيز موقع مخصص للنساء في الاحتفال الرسمي الذي سيكون يوم الجمعة القادمة بإذن الله.
وفي ختام الزيارة الميدانية قدم محافظ المجاردة شكره وتقديره لرئيس البلدية على ما تقوم به البلدية من جهود لإنجاح مثل هذه الملتقيات والمهرجانات وتعتبر شريك استراتيجي وعامل من عوامل النجاح وكذلك فريق الزراعة على جهودهم لإنجاح مهرجان العسل وختم بشكره لمدراء الإدارات الأمنية وجميع فرق العمل في المجارده .

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