احدث الأخبار

النيابة العامة توقف معلم “السيجارة والشيطان” 35 يوماً
محليات
 وزير الخارجية يستقبل رئيس جمهورية أثيوبيا السابق
أبرز المواد
 رئيس الوزراء اليمني: المواطن اليمني سيستبشر بمشاريع التنمية والإعمار
أبرز المواد
 ” تعليم الليث ” يطلق برامج إجازة الربيع في (١٠) أندية للحي
منطقة مكة المكرمة
 محافظ المجاردة يزور مركز المعارض وموقع فعاليات (شتانا غير) بشارع الفن
منطقة عسير
 الأمير بدر بن سلطان يرأس المجلسين المحليين لمحافظتي الخرمة و الموية
منطقة مكة المكرمة
 الأمير بدر بن سلطان يزور منتزه الردف بـ الطائف
منطقة مكة المكرمة
 زعيم المعارضة التركية : نرفض إرسال قواتنا إلى ليبيا
أبرز المواد
 كرسي الشيخ القرعاوي للقرآن وعلومه بجامعة القصيم يوقع منح بحثية‏ مع 5 باحثين
منطقة القصيم
 بحضور عدد من الشخصيات سما المسافر تحتفل بتميزها خليجيا كأفضل وكالة سفر وافضل شركة لاعداد البرامج
منطقة مكة المكرمة
 أمير نجران يرأس جلسة مجلس المنطقة
منطقة نجران
 “سكني” يوقع اتفاقيتي تعاون مع وزارتي “البلدية” و”التجارة” لتقديم “خدمات إسكانية” لمنسوبيها
أبرز المواد
النيابة العامة توقف معلم “السيجارة والشيطان” 35 يوماً

النيابة العامة توقف معلم “السيجارة والشيطان” 35 يوماً

محليات
وزير الخارجية يستقبل رئيس جمهورية أثيوبيا السابق

وزير الخارجية يستقبل رئيس جمهورية أثيوبيا السابق

أبرز المواد
رئيس الوزراء اليمني: المواطن اليمني سيستبشر بمشاريع التنمية والإعمار

رئيس الوزراء اليمني: المواطن اليمني سيستبشر بمشاريع التنمية والإعمار

أبرز المواد
” تعليم الليث ” يطلق برامج إجازة الربيع في (١٠) أندية للحي

” تعليم الليث ” يطلق برامج إجازة الربيع في (١٠) أندية للحي

منطقة مكة المكرمة

النيابة العامة توقف معلم “السيجارة والشيطان” 35 يوماً

النيابة العامة توقف معلم “السيجارة والشيطان” 35 يوماً
http://almnatiq.net/?p=815872
المناطق - الباحة

أوقفت النيابة العامة في منطقة الباحة، المعلم المسيء للذات الإلهية بشطب لفظ الجلالة واستبدالها بـ “الشيطان” في ورقة اختبار طلابه لمدة 35 يوماً، وباشرت التحقيق معه، كما خاطبت وزارة التعليم للإفادة عن مسوغات السماح له بالتدريس برغم ارتكابه عددًا من القضايا.

وكان المعلم قد رفض كتابة وتسليم أسئلة اختبار نهاية الفصل في وقتها المحدد وإحضار ورقة الأسئلة الثلاثاء الماضي والمكون من سؤال واحد فقط والإصرار على اختبار طلابه في اليوم ذاته مضيفاً العبارة المسيئة، كما أنه سبق له التدخين داخل المدرسة ودخوله في تلفظ وسب وقذف للمعلمين والإدارة في مدرسته ومدرستين أخريتين، فيما نُقل لمدرسته الحالية – قبل 3 سنوات – بعد الاعتداء على طالب ومعلم في مدرسته السابقة، وأكدت مصادر “سبق” تقييد عدة قضايا سابقة على المعلم

وقد زارت لجنة من الإدارة العامة لتعليم الباحة مكونة من مدير إدارة قضايا المعلمين ومشرف من إدارة المتابعة ورئيس قسم اللغة العربية، مدرسة المعلم اليوم ودونت إفادات المعلمين والإدارة.

و قال متحدث تعليم الباحة محمد هضبان: “تمت مباشرة حادثة توزيع الأسئلة للطلاب في حينها، وتم سحب أوراق الأسئلة الموزعة من قِبَل المعلم فورًا، ومارَسَ المشرف التربوي الزائر وقائد المدرسة دورهما في سحب العدد الموزع من أوراق الأسئلة، التي تمكّن المعلم من توزيعها؛ لكونه أحد معلمي المدرسة، وتم تسجيل محضر مفصّل عن الممارسة في حينها، وتم استيفاء التعامل مع الحادثة وفق مقتضيات الموقف؛ حيث تم الرفع للمدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني، الذي بدوره – وعلى الفور ومن منطلق حرصه الدائم على سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات جسديًّا وفكريًّا- وجّه بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة للشخوص للمدرسة، والوقوف على مجريات ما حدث.

وأضاف: “وبالفعل شخصت اللجنة، وباشرت مهام عملها، وبناءً عليه تم إعداد محضر متكامل، وأوصت اللجنة بالإبعاد الفوري للمعلم عن الميدان التعليمي، وعدم تمكينه من الدخول للمدرسة، وحُرر محضر إبعاد معتمد من الجهات ذات الاختصاص في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

كما تمت مخاطبة الجهات الأمنية، والتي بدورها باشرت مهامها بكل مهنية. والملف حاليًا لدى الجهات الأمنية لإكمال اللازم، كما تعمل الإدارة العامة للتعليم في المنطقة على استيفاء التعامل مع تلك الممارسات التي صدرت من قِبَل المعلم وفق اللوائح والأنظمة.

وبيّن متحدث تعليم الباحة: “وفيما يتعلق بالممارسات التي صدرت من قِبَل المعلم قبل ثلاث سنوات؛ فقد تم التعامل معها في حينها وفق مقتضيات الحالة، وصدرت بحقه العقوبات اللازمة المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة”.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية يستقبل رئيس جمهورية أثيوبيا السابق

وزير الخارجية يستقبل رئيس جمهورية أثيوبيا السابق
الشورى يطالب برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق

الشورى يطالب برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق
إطلاق منصة “فسح” لحجز مواعيد دخول الشاحنات بمنفذ جسر الملك فهد

إطلاق منصة “فسح” لحجز مواعيد دخول الشاحنات بمنفذ جسر الملك فهد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*