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مدرب النصر: ما شاهدته بمعهد إعداد القادة يذكرني بالأكاديميات في البرتغال

مدرب النصر: ما شاهدته بمعهد إعداد القادة يذكرني بالأكاديميات في البرتغال
http://almnatiq.net/?p=815879
المناطق - واس

زار مدرب فريق النصر البرتغالي روي فيتوريا معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة اليوم الأثنين في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض ، بحضور مدير عام المعهد عبدالله بن فيصل حماد.
وجرى خلال الزيارة مناقشة مستقبل أكاديميات الهيئة العامة للرياضة التي أعلن عنها المعهد في سبتمبر الماضي.
وأكد فيتوريا أن الخطط والبرامج الخاصة بأكاديميات الهيئة التي يعمل عليها المعهد حالياً، أعادت له ذكريات تجربة أكاديميات كرة القدم في البرتغال من بداية تأسيسها حتى بنجاحها، موضحاً أن ذلك سيعود بالنفع الحقيقي على مستقبل رياضة كرة القدم في المملكة.
وفي نهاية الزيارة قام مدير عام المعهد بتسليم فيتوريا درعاً تذكارياً مقدماً الشكر على زيارته ومداخلاته الثرية حول أكاديميات الهيئة التي ستكون النواة الحقيقية للرياضة السعودية في كرة القدم ومختلف الألعاب.
يذكر أن البرتغالي روي فيكتوريا من المدربين الذين يحملون تجارب كبيرة في عمل الأكاديميات والاهتمام بالفئات السنية خلال مسيرته التدريبية مع نادي بنفيكا البرتغالي.

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