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أمين عسير يوقع عقود مشاريع بلدية بأكثر من 32 مليون ريال

أمين عسير يوقع عقود مشاريع بلدية بأكثر من 32 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=815888
المناطق - عسير

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة عدداً من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة بقيمة تجاوزت 32 مليون ريال مع عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة.

وأوضح الدكتور وليد الحميدي بأن العقود شملت مشاريع دراسات و تصميمات محاور تحسين المشهد الحضري بأبها بقيمة بلغت 1.590.750 مليون ريال .

وبلغت قيمة مشاريع صيانة المباني و المرافق و المنشآت بأبها 6.168.676 مليون ريال و جاءت مشاريع إعادة تأهيل و صيانة و فتح الطرق و الشوارع ببلديات بللسمر و قنا و الحازمي بقيمة اجمالية تجاوزت 21.016.979مليون ريال ، بجانب مشروع انشاء جدران استناديه و حمايات للطرق ببلدية قنا بتكلفة بلغت 699.920 ألف ريال .

فيما كلف مشروع تسمية الشوارع و الاحياء و ترقيم الأملاك ما يقارب 2.999.999 مليون ريال .

وأضاف الحميدي بأن تلك العقود تأتي استمراراً وحرصاً من أمانة منطقة عسير على استكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد منها المواطن والمقيم بعد الانتهاء منها.

مؤكدا بأهمية أن تكون كافة المشاريع مطابقة للجودة وانجازها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع دون أي تأخير والتأكد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين والمتعهدين على الالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية على كافة المحاور والطرق من أجل سلامة مستخدميها مع أهمية الوقوف ميدانياً لتفقد مستوى الانجاز على أرض الواقع.

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