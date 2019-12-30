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الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة في الخليج العربي

الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة في الخليج العربي
http://almnatiq.net/?p=815891
المناطق - وكالات

احتجز الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، سفينة في مياه الخليج العربي بذريعة تهريبها الوقود، وتحفظ على طاقمها المؤلف من 16 فردا من ماليزيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن السفينة كانت تحمل نحو مليون وثلاثمئة واثني عشر لترا من الوقود. ولم يحدد تقرير الوكالة العلم الذي كانت ترفعه السفينة.

وسبق أن احتجزت إيران عددا من السفن في مياه الخليج، بحجة أنها تُستخدم في تهريب الوقود، ودخلت في مواجهة مع المجتمع الدولي بسبب هذه التصرفات.

وفي 7 سبتمبر الماضي، احتجز خفر السواحل الإيراني سفينة في مياه الخليج، مع طاقمها المؤلف من 12 فلبينيا، بحجة تهريب الوقود.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في يوليو الماضي، عن “مصادرة” ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وتمر خمس الإمدادات العالمية من النفط في هذه المنطقة، وتعد حرية الملاحة بالمضيق أمرا ضروريا لاستقرار الاقتصاد العالمي.

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