الهلال يسحق العدالة بسباعية نظيفة ويستعيد نغمة الانتصارات

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استعاد فريق الهلال نغمة الانتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما نجح في الفوز على العدالة بنتيجة 7-0 خلال المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من المسابقة والتي جمعت بينهما على ملعب جامعة الملك سعود.

افتتح نواف العابد التسجيل لفريق الهلال في الدقيقة 15 من عمر المباراة، بعدما استقبل كرة من الإيطالي سيباستيان جيوفينكو ليسددها بيساره داخل الشباك، قبل أن يضيف المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 28 بتسديدة رأسية بعد عرضية أخرى من جيوفينكو.

ونجح جيوفينكو نفسه في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 34 من عمر المباراة، بعدما باغت حارس العدالة بتسديدة يمينية مفاجئة سكنت على يمينه، قبل أن يعود عوميز للتسجيل في الدقيقة 40 مستغلا كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء.

وسجل غوميز هدفه الثالث والهدف الخامس للهلال في الدقيقة 57، وذلك بعدما سدد كرة تائهة داخل منطقة جزاء العدالة ليسددها داخل المرمى، قبل أن يسجل صالح الشهري الهدف السادس في الدقيقة 84، ليختتم أندري كاريلو أهداف الهلال في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة استعاد الهلال نغمة الانتصارات، بعدما خسر من النصر وتعادل في مع الفتح والحزم، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الوحدة صاحب المركز الثالث، فيما توقف رصيد العدالة عند 8 نقاط في المركز الـ15.