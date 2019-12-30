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اجتماع طارئ غدا لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا
http://almnatiq.net/?p=815917
المناطق - واس

تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية غدا على مستوى المندوبين برئاسة العراق بناء على طلب من مصر لتدارس تطورات الأوضاع في ليبيا التي تنذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة، وذلك لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن.
وقالت الأمانة العامة في بيان اليوم :”إن الاجتماع جاء بعد طلب عاجل من مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية أيدته عدد من الدول العربية، حيث أجرت الأمانة العامة مشاورات مع العراق رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية ومصر صاحبة الدعوة وتم الاتفاق على عقد الاجتماع غدًا”.
وأعدّت الأمانة العامة مذكرة شارحة لعرضها على المجلس بشأن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع الموقف في ضوء التدخلات التركية في الشأن الليبي الداخلي.

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