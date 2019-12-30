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الأخضر الأولمبي لكرة القدم بمواجهة كوريا الجنوبية غدًا في ختام معسكر ماليزيا

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الأخضر الأولمبي لكرة القدم بمواجهة كوريا الجنوبية غدًا في ختام معسكر ماليزيا

الأخضر الأولمبي لكرة القدم بمواجهة كوريا الجنوبية غدًا في ختام معسكر ماليزيا
http://almnatiq.net/?p=815923
المناطق - واس

يختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا غدًا الثلاثاء معسكره الإعدادي بماليزيا ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
ويلاقي “الأخضر” غدًا في ختام معسكره منتخب كوريا الجنوبية في الرابعة مساءً بتوقيت ماليزيا (الحادية عشر صباحًا بتوقيت المملكة)، على ملعب ميرديكا بمدينة كوالالمبور.
وعلى الصعيد الميداني، أدى لاعبو المنتخب مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، الذي عمد إلى تطبيق مران تكتيكي هجومي، أعقبه مناورة مصغّرة تخللها مران على الكرات الثابتة دفاعيًا وهجوميًا.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة “الثانية”، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.

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