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تعليم وادي الدواسر : إلغاء فعالية مهرجان الطيران الشراعي واستبداله ببرنامج مميز

تعليم وادي الدواسر : إلغاء فعالية مهرجان الطيران الشراعي واستبداله ببرنامج مميز

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تعليم وادي الدواسر : إلغاء فعالية مهرجان الطيران الشراعي واستبداله ببرنامج مميز

تعليم وادي الدواسر : إلغاء فعالية مهرجان الطيران الشراعي واستبداله ببرنامج مميز
http://almnatiq.net/?p=815932
وادي الدواسر - فالح الدوسري

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر عن إلغاء فعالية مهرجان الطيران الشراعي والتي كان من المقرر إقامتها في محافظة وادي الدواسر يوم الثلاثاء 1441/5/5هـ ، حيث جاء ذلك خلال تغريدة نشرتها عبر صفحتها على منصة “تويتر”: ‏تعلن إدارة ⁧‫تعليم وادي الدواسر‬⁩ عن إلغاء فعالية ‫مهرجان الطيران الشراعي‬⁩ بالمحافظة وسوف يستبدل ببرنامج مميز جديد يحدد وقته لاحقًا .

يشار إلى أن إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ممثلة بأندية الأحياء أعلنت في وقت سابق عن الفعالية المخصصة لهواة الطيران الشراعي والتي كان من المفترض أن تكون في الخامس من شهر جمادى الأولى الذي يوافق يوم الثلاثاء القادم في حديقة الشرافاء بالقرب من بوابة وادي الدواسر.

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