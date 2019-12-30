نادي أمانة الجوف التطوعي يبدأ أعماله بمعالجة التشوه البصري

المناطق - الجوف

بعد أن سجل سمو أمير الجوف بياناته كأول متطوع في نادي أمانة الجوف التطوعي والذي دشنه سموه قبل اسابيع انطلقت مبادرة فن الحدائق المستدامة والتي تتضمن ‏دهان الجدران ورسم الجداريات وإزالة الملصقات المشوهة والنظافة العامة .

اوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان عن انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة مساء اليوم الاثنين الموافق 4 جمادى الآخرة 1441 وذلك من خلال طلاء ومعالجة الجدران المشوهة وإزالة الكتابات وتحسين المشهد الحضري بمنتزه العين بمدينة سكاكا ، وذلك بمشاركة عدد 35 متطوعاً ومتطوعة .

وتأتي هذه المبادرة بتوجيه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي وانطلاقاً لتفعيل إدارة التطوع البلدي وأكد أمين المنطقة مدى أهمية تفعيل الدور التطوعي الذي يُعد رافدًا أساسيًّا للتنميةِ الشاملةِ، ويعكسُ مدى وعيِ المواطنِ لدورِه في نهضة بلادِه ورفعتِها بالإضافة الى المحافظة عليها .

ودعا الشرعان المواطنين الراغبين والناشطين في العمل التطوعي التسجيل في نادي الأمانة التطوعي لتنفيذ مبادرات متنوعة تخدم المنطقة وأهلها وتحقيقا لرؤية 2030 والتي تندرج ضمن برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية .