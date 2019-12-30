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برايان هوك: ضرباتنا في العراق وسوريا رسالة من ترامب إلى إيران

برايان هوك: ضرباتنا في العراق وسوريا رسالة من ترامب إلى إيران

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برايان هوك: ضرباتنا في العراق وسوريا رسالة من ترامب إلى إيران

برايان هوك: ضرباتنا في العراق وسوريا رسالة من ترامب إلى إيران
http://almnatiq.net/?p=815939
المناطق - وكالات

أكد دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى، اليوم الاثنين، أن ضربات البنتاغون الأخيرة التي استهدفت مواقع لـ “كتائب حزب الله” في العراق وسوريا جاءت كتحذير من الرئيس الأمريكي إلى طهران.

وفي موجز صحفي عبر الهاتف، قال المبعوث الأمريكي إلى الشأن الإيراني، برايان هوك: “لقد بعث الرئيس ترامب رسالة واضحة إلى إيران مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع هجمات ضد مواقعها ومواطنيها. وإذا تعرضنا لهجوم من قبل النظام الإيراني أو وكلائه فنحن نتخذ خطوات جوابية حازمة”.

واتهم هوك إيران بتمويل ودعم “كتائب حزب الله” وانتهاك سيادة العراق، مؤكدا أن القصف الأمريكي لخمسة مواقع في العراق وسوريا كان “دفاعيا” واستهدف مخازن أسلحة ومراكز قيادة لـ “كتائب حزب الله”.

وتحمل الولايات المتحدة “كتائب حزب الله”، التابعة لقيادة “الحشد الشعبي” العراقي، مسؤولية قصف قاعدة “كي وان” العسكرية في محافظة كركوك، التي تستضيف قوات أمريكية، بقذائف صاروخية، في 27 ديسمبر، والتي خلف قصفها مقتل مدني أمريكي متعاقد وإصابة آخرين.

وردا على سؤال عن مدى فعالية “الردع” الأمريكي لإيران في المنطقة، أشار هوك إلى أن واشنطن اتخذت “حزمة من الخطوات” لتحقيق هذا الهدف، كزيادة عدد القوات الأمريكية في المنطقة ونقل قوات ومعدات إضافية إلى أراضي المملكة العربية السعودية، وتفعيل النشاطات الاستخبارية، والتعاون مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، والمبادرة الرامية إلى حماية الملاحة في الخليج. وقال إن كل ذلك مكن الولايات المتحدة من “إحباط عدد كبير من الهجمات كانت إيران ترغب في تنفيذها”، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الهجمات.

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