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مدير مدني جازان يقوم بجولة تفقدية للدفاع المدني بالحرث والطوال والموسم ويزور المحافظين وقائد قوة جيزان

مدير مدني جازان يقوم بجولة تفقدية للدفاع المدني بالحرث والطوال والموسم ويزور المحافظين وقائد قوة جيزان

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مدير مدني جازان يقوم بجولة تفقدية للدفاع المدني بالحرث والطوال والموسم ويزور المحافظين وقائد قوة جيزان

مدير مدني جازان يقوم بجولة تفقدية للدفاع المدني بالحرث والطوال والموسم ويزور المحافظين وقائد قوة جيزان
http://almnatiq.net/?p=815958

قام مدير الدفاع المدني بجازان العميد الدكتور عبدالله الشهري هذا اليوم الاثنين بزيارة تفقدية للدفاع المدني بالحرث ، والطوال والموسم وقد شملت الجولة زيارة محافظ الحرث ومحافظ الطوال اللذان قدما شكرهما لمنسوبي الدفاع المدني على جهودهم المبذولة في مجال سلامة الأرواح والحفاظ على الممتلكات والمكتسبات الوطنية ومباشرة الحوادث التي تقع وتوعية وتعزيز ثقافة السلامة لدى كافة شرائح المجتمع ،
كما زار مدير الدفاع المدني العميد الشهري قائد قوة جيزان المكلف اللواء عبدالله الشهراني وقدم له ( رسالة السلامة لابطال الحد الجنوبي ) والمتمثله في اجراءات السلامة والوقاية من المخاطر .

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