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البكتيريا “ترتع” داخل الغسالات.. وطريقة سهلة تخلصنا منها

البكتيريا “ترتع” داخل الغسالات.. وطريقة سهلة تخلصنا منها
http://almnatiq.net/?p=815964
المناطق - الرياض

في خبر ربما يكون مزعجا لكثيرين أكد العالم الألماني، ديرك بوكمول، أن الغسالة الأوتوماتيكية تعد مرتعاً للبكتيريا والجراثيم.

وأوضح بوكمول أنه، وللقضاء على تلك المشكلة، ينبغي تشغيل الغسالة على درجة حرارة 60 مئوية بمعدل لا يقل عن مرة أو مرتين في الشهر، من أجل القضاء على مسببات الأمراض.

وأضاف أستاذ الصحة وعلم الأحياء الدقيقة بجامعة راين فال الألمانية أن هذا الأمر يعد ضرورياً بصفة خاصة في حال وجود أشخاص يعانون من ضعف المناعة في المنزل، كالرضع والحوامل وكبار السن.

وكذلك في حال وجود أشخاص مصابين بأمراض مُعدية كالإسهال وفطريات الأقدام.

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