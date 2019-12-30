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أمير منطقة الرياض يقدم العزاء لأسرة آل الشيخ

أمير منطقة الرياض يقدم العزاء لأسرة آل الشيخ
http://almnatiq.net/?p=815967
المناطق - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة آل الشيخ في وفاة عبدالعزيز بن حسن آل الشيخ – رحمه الله – وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وأعربت أسرة آل الشيخ عن شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته داعين الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته .

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