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وصول أول فوج معتمرين عبر منفذ ميناء ينبع التجاري

وصول أول فوج معتمرين عبر منفذ ميناء ينبع التجاري
http://almnatiq.net/?p=815973
المناطق - الرياض

استقبلت إدارة الحج والعمرة بمحافظة ينبع أمس أوائل الرحلات للمعتمرين القادمين من جمهورية مصر العربية الشقيقة؛ لأداء مناسك العمرة هذا العام 1441هـ، عبر منفذ ميناء ينبع التجاري والبالغ عددهم 995 معتمراً.
وأكد مدير إدارة الحج والعمرة بمحافظة ينبع على رحيل المرواني أنه بتوفيق الله تعالى وصل أول فوج بحراً عبر ميناء ينبع التجاري لهذا العام حيث تخلل ذلك برنامج استقبال بمشاركة الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن حيث قدمت الهدايا والورود للمعتمرين ابتهاجا بقدومهم.
وقدم المرواني شكره لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن، مثمناً توجيهات سمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه ومتابعة محافظ ينبع وإشراف ومتابعة معالي وزير الحج على تذليل كافة العقبات وتقديم الجهود الحثيثة من خلال توفير الطاقات الفنية والبشرية، ومواكبة التطوير المستمر وتجويد الخدمة والاستفادة من البرامج التقنية الحديثة لتسهيل حركة وانسيابية الإجراءات وسرعة الإنجاز، وتقديم كل ما من شأنه راحة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، سائلاً المولى القدير أدائهم المناسك بكل طمأنينة ويسر حتى عودتهم إلى بلادهم بالسلامة.

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