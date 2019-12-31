واشنطن بعد ضرب حزب الله الإرهابي: سنتخذ إجراءات إضافية لردع ميليشيات إيران

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http://almnatiq.net/?p=815976
المناطق- وكالات

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر أن الضربات التي شنتها القوات الأمريكية ضد منشآت تابعة لكتائب حزب الله الإرهابية كانت ناجحة.
وقال أسبر في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس: سنتخذ إجراءات إضافية ضرورية للتأكد من أننا نتصرف في إطار دفاعنا عن النفس ونردع المزيد من السلوك السيئ من قبل ميليشيات تابعة لإيران.
وكان التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي تقوده الولايات المتحدة أعلن يوم الجمعة الماضي أن متعاقدًا مدنيًا أمريكيًا قتل في هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية في كركوك شمالي العراق وأدى كذلك إلى إصابة عدد من عناصر الخدمة الأمريكيين وأفراد عراقيين.

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