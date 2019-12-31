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«مدى»: 1.4 مليار ريال صُرفت في مواقع موسم الرياض

«مدى»: 1.4 مليار ريال صُرفت في مواقع موسم الرياض
http://almnatiq.net/?p=815980
المناطق_الرياض

كشف المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية “مدى”، زياد اليوسف، عن حجم إنفاق زوار موسم الرياض من خلال نقاط البيع في الأماكن المقامة فيها الفعاليات.

وأوضح اليوسف حسبما نقلت “الإخبارية” أن السحوبات من البطاقات الائتمانية السعودية ارتفعت داخل المملكة بنسبة 30% خلال شهر نوفمبر، بينما انخفض السحب والصرف منها خارج المملكة بنسبة 25% خلال الشهر ذاته، مشيراً إلى أن هذين الرقمين يعطيان تصوراً واضحاً لحركة أموال السعوديين في داخل وخارج المملكة.

وأضاف اليوسف أن زوار موسم الرياض أنفقوا داخل مناطق الفعاليات حوالي 1.4 مليار ريال من خلال 300 ألف عملية، مشيراً إلى أن أغلب الزوار بحسب “مدى” كانوا من منطقة الرياض ثم الشرقية ومكة والقصيم وعسير، ومن خارج المملكة من الإمارات والكويت والبحرين وعدد من الدول العربية.

وعن أكثر مناطق موسم الرياض التي شهدت صرفاً من قبل الزوار، أوضح اليوسف أن منطقة واجهة الرياض كانت الأعلى، حيث أنفق الزوار فيها حوالي 400 مليون ريال حتى الآن.

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