الصدر يحذر من مخاطر زجّ العراق بحرب بين إيران وأمريكا

المناطق - الرياض

حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عبر تغريدة له على موقع “تويتر”، الاثنين، من مخاطر تأجيج الحرب بين واشنطن وطهران، وكذلك مخاطر زجَّ العراق في هذه الحرب.

وجاءت تغريدة الزعيم الشيعي بعد قصف الطيران الأميركي مواقع للحشد الشعبي في قضاء القائم غرب البلاد، محذراً من أن أي طرف سيحاول زجّ العراق بالحرب سيكون عدواً للشعب.

وقال الصدر في تغريدته: “لستُ مع تأجيج الحرب بين إيران وأميركا، ولستُ مع زجّ العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الإيراني-الأميركي”.

وتابع: “نحن بحاجة إلى وقفة جادة من كبار القوم لإبعاد العراق عن تلكم الحرب الضروس، التي ستأكل الأخضر واليابس فتجعله ركاماً”.

وقال الصدر: “نحن بحاجة إلى أن يرفع الشعب العراقي صوته مندداً بالحرب وبزجّ العراق بالحرب”.

وأكد “إن لم يقف العراق وقفة واحدة وجادة، فستكون تلك الحرب نهاية للعراق فيما لو دار رحاها”.

وأضاف الصدر: “نحن بحاجة للسلام والإعمار.. والعراق غير مؤهل لدخول الحرب، بل لا يريدها وأي طرف يزج العراق بالحرب سيكون عدواً للشعب”.