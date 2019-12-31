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30 يناير بداية الدور الثاني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. والختام 30 مايو

30 يناير بداية الدور الثاني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. والختام 30 مايو
http://almnatiq.net/?p=816002
المناطق - الرياض

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم جدول مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي سينطلق يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020م ويختتم يوم السبت الموافق 30 مايو 2020م.
يذكر أن لجنة المسابقات عملت طوال الأسبوع الماضي على التنسيق مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020م، وعقدت معهم اجتماعًا أمس الأحد في مقر الرابطة بالرياض، لمناقشة مواعيد مباريات الأندية المرتبطة بالمشاركة الآسيوية والخروج بالحلول المناسبة لها.
وأكد رئيس لجنة المسابقات أحمد الراشد أن اللجنة راعت اللائحة التنظيمية للدوري والمعايير المعلن عنها مسبقًا قبل بداية الموسم، مشددًا على حرص اللجنة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة بشكل عام، والمشاركين آسيويًا بشكل خاص، مما استدعى مناقشة جميع الأندية المشاركة آسيويًا في الجدولة، قبل أن تعقد اجتماعًا حضره ممثل عن كل ناد، من أجل أن يتم الإعلان عن جدول الدور الثاني بأفضل شكل ممكن.
وعن تعرض الأندية المشاركة آسيويًا لضغط المباريات، أشار الراشد إلى أن المشاركات الآسيوية والعربية وتوقفات أيام الفيفا، إضافة إلى الإيقاف المفاجئ للدوري من أجل المشاركة في كأس الخليج، ومع تزامن العشر الأواخر وعيد الفطر في نهاية الموسم، كل هذه الظروف وضعت اللجنة أمام خيارات محدودة، منوهًا إلى أن مثل هذه الظروف قد تحدث في أغلب دوريات العالم المحترفة.

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