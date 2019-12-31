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“الصحة”: إعداد كوادر تمريضية مؤهلة لرعاية كبار السن

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“الصحة”: إعداد كوادر تمريضية مؤهلة لرعاية كبار السن

“الصحة”: إعداد كوادر تمريضية مؤهلة لرعاية كبار السن
http://almnatiq.net/?p=816004
المناطق - الرياض

تنفذ “الصحة” مبادرة تمريضية لرعاية كبار السن وذلك تحقيقاً للهدف الإستراتيجي للوزارة وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية لتحسين الرعاية والخدمات التمريضية لهم وزيادة متوسط العمر المتوقع بإذن الله .
وأوضحت الصحة أن المبادرة تهدف إلى إعداد كوادر تمريضية مؤهلة لرعاية تمريض كبار السن، وحصر التمريض المتخصص في رعاية هذه الفئة، إضافة إلى مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات العمل التمريضي لرعاية كبار السن، ومراجعة وتحديث مهارات وكفاءات تمريض كبار السن، وزيادة وعي المجتمع بدور تمريض رعاية كبار السن.
وتشتمل المبادرة على أربع مراحل (التخطيط والإعداد، والتدريب، والتطبيق، والاعتماد), حيث تم إعداد حقيبة تدريبية لتدريب تمريض رعاية كبار السن لعدد 90 ممرض و ممرضة, إضافة إلى إعداد ثلاث دورات تدريبية ورش عمل لتمريض رعاية كبار السن بعنوان” تنمية القدرات التمريضية لرعاية كبار السن ” وذلك بالتعاون مع جامعة نورة، كما تم تدريب 87 ممارس صحي.

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