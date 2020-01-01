18 دولة تشارك “جازان” في الكرنفال الشتوي

المناطق - الرياض

تستعد منطقة جازان جنوب غربي السعودية لافتتاح أكبر كرنفال ستشهده المنطقة، والذي تشارك به 18دولة إضافة إلى محافظات المنطقة الـ 16. ويرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان يوم الجمعة الـ3 من يناير المقبل، حفل افتتاح مهرجان جازان الشتوي الثاني عشر “جازان الفل – مشتى الكل” والذي يستمر على مدى أسبوعين.

ويشمل حفلات غنائية وبرامج مسرحية يحتضنها مركز الأمير سلطان الحضاري، فيما يشهد الكورنيش الجنوبي مدينة الألعاب المائية وألعاب شاطئية للأطفال، واستعراضات لفرق عالمية، كما تحتضن الساحة الشعبية بقرية جازان التراثية فعاليات ترفيهية عائلية وبرامج استعراضية ومهرجان التسوق.

إلى ذلك، أوضح وكيل إمارة جازان رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان عبد الله المديميغ، أن الكرنفال سيشهد هذا العام فعاليات أكبر من المهرجانات السابقة، وسيشهد تنوعاً يميز المنطقة بسمات عالمية.

وأشار إلى النجاحات الكبيرة التي حققها مهرجان جازان الشتوي خلال الأعوام الماضية، حيث أسهم منذ انطلاقته في إبراز ما تزخر به منطقة جازان من إمكانات سياحية ومقومات طبيعية وثقافية، وإرث حضاري وموروثات شعبية، مما جعل المنطقة واحدة من الوجهات السياحية البارزة على المستوى المحلي والإقليمي.