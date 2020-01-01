اليوم .. المملكة تستضيف اجتماعات الثقافة الرياضية ومحاربة التعصب والتطرف

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تستضيف محافظة جدة اليوم الأربعاء الاجتماع السابع للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للثقافة الرياضية عضو اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، لمناقشة نشاط الاتحاد المعد لعام 2020 والدعوة لعقد الجمعية العمومية المقررة في مارس المقبل بالقاهرة واعتماد ترشيح مجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية للعام 2019 للفائزين بها.

ويحظى الاتحاد بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، إذ يهدف الاتحاد منذ تأسيسه عام 2016 إلى نشر القيم الإنسانية للرياضة وأهدافها النبيلة نحو محاربة التعصب والتطرف، ويدعو إلى نشر حضارة الإنسان والتسامح والمحبة لتكون الرياضة قاطرة مجتمعية بناءة، إضافة إلى عدد من الأدوار والجوانب التثقيفية التي يلعبها الاتحاد في الاهتمام الأولمبي والرياضة للجميع.

وسيسبق الاجتماع توقيع عدد من مذكرات تفاهم واتفاقيات مع جهات متعددة تهدف لخدمة وأنشطة وبرامج الاتحاد.

من جهته أعرب النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية فواز الشريف عن تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل واعتزازه بدعمه الكبير واهتمامه بالاتحادات الرياضية العربية النوعية التي تقدم برامج متنوعة يأتي في مقدمتها ما يهدف نحو جودة الحياة ونشر مفهوم الثقافة الرياضية.

ونقل الشريف الذي يمثل عضوية المملكة في الاتحاد انطباع أعضاء اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية وإشادتهم بالنقلة الهائلة في جميع الأصعدة التي تشهدها المملكة العربية السعودية كمحور ارتكاز للأمتين العربية والإسلامية ومتابعين للقفزات المدهشة التي تتحقق في بلدهم الثاني على مختلف الأصعدة الرياضية والشبابية والثقافية، بالإضافة للحضور السياسي والقوة الاقتصادية التي قادتها لتتسنم رئاسة G20 في عامها الحالي وفق برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، ومنجزاتها في مختلف الأصعدة ومنها الرياضة والمتمثل في دعم اتحاد اللجان الأولمبية العربية واتحاد التضامن الإسلامي والاتحاد العربي لكرة القدم.