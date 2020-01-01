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دراسة: المرأة العاملة أقل عرضة للاكتئاب

دراسة: المرأة العاملة أقل عرضة للاكتئاب
http://almnatiq.net/?p=816022
المناطق - الرياض

خلصت دراسة أجريت على مدى 36 عاماً في الهند إلى أن النساء العاملات يتمتعن بصحة جيدة وعمر أطول وأقل عرضة للاكتئاب مقارنة بالنساء اللواتي لا يمارسن أي عمل خارج المنزل.وقد قام الباحثون بتحليل البيانات الصحية لأكثر من 5100 امرأة عاملة تراوح أعمارهن بين 30 و44 عاماً، بهدف تقييم تقدمهن المهني، وصحتهن حتى بلوغهن سن الشيخوخة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن النساء اللواتي عملن لمدة 20 عاماً وأكثر خلال سن الرشد أظهرن تدهوراً أقل في الصحة البدنية لدى تقدمهن في العمر مقارنة بالنساء اللواتي لم يعملن أبداً، وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين.

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