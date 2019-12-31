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“مناقشة نتائج اختبارات المرحلة الابتدائية ” ورشة عمل بتعليم وادي الدواسر

“مناقشة نتائج اختبارات المرحلة الابتدائية ” ورشة عمل بتعليم وادي الدواسر

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“مناقشة نتائج اختبارات المرحلة الابتدائية ” ورشة عمل بتعليم وادي الدواسر

“مناقشة نتائج اختبارات المرحلة الابتدائية ” ورشة عمل بتعليم وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=816036
وادي الدواسر - فالح الدوسري

نظم تعليم محافظة وادي الدواسر ورشة عمل مركزة بحضور مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري ورئيس قسم الإشراف التربويومشرفوا شعبة الصفوف الأولية بالإدارة

بدأت الورشة مناقشة اختبارات المرحلة الابتدائية بشكل عام ونتائج اختبارات الصف الثالث الابتدائي بشكل خاص، واستعراض أبرزالملاحظات التي رصدها في الميدان التعليمي من خلال الزيارات المعتمدة لمتابعة الاختبارات من قبل المشرفين والمشرفات وخاصة تلك التيتتعلق ببناء الأسئلة ومدى تجاوب الطلاب والطالبات معها والأجواء العامة للاختبارات وأثرها في المجتمع.

كما تمت مناقشة جميع المهارات التي تقيسها الاختبارات والتي تسهم في تأكيد المهارات الأساسية لدى الطلاب والطالبات وبشكل رئيسمهارات القراءة والكتابة والفهم القرائي، في ظل الانتقال من تطبيق التقويم المستمر سابقاً إلى تطبيق الاختبارات التحريرية الذي يعتبر محكاًحقيقياً يتوائم و يتناسج مع قدارت الطلاب والطالبات ويحقق لهم النمو المعرفي المطلوب ويعطي تقييما حقيقيا مقنعا للمعلم والطالب ووليالأمر.

وبين مدير تعليم وادي الدواسر الدكتور أحمد العُمري أن الورشة اختتمت بتوصيات تركز على اعتماد إقامة ورش عمل مع بداية الفصلالدراسي الثاني بإذن الله بمشاركة من جميع شعب الإشراف التربوي وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات بالاعتماد على نتائجالطلاب ونماذج من الأسئلة والإجابات، ومن ثم وضع الخطط التطويرية والعلاجية التي تتماشى مع توجهات وزارة التعليم وعلى رأسها معاليوزير التعليم ومعالي نائبه والتي تصب جميعا في مصلحة تحسين نواتج التعلم وتهيئة الطلاب والطالبات للمنافسة والتميز في الاختباراتالتحصيلية والدولية.

 

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