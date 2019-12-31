احدث الأخبار

الربيعة: مشروعات السعودية باليمن بلغت 16.7 مليار دولار خلال 5 سنوات
أبرز المواد
 المملكة تشجب وتدين الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق
أبرز المواد
 قبيل إرسال “هديته” لواشنطن.. الزعيم الكوري: وضعنا الاقتصادي خطير
أبرز المواد
 “الصحة”: إعداد كوادر تمريضية مؤهلة لرعاية كبار السن
أبرز المواد
 “مناقشة نتائج اختبارات المرحلة الابتدائية ” ورشة عمل بتعليم وادي الدواسر
منطقة الرياض
 اتفاق سعودي – بحريني للاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي لتيسير التجارة
أبرز المواد
 30 يناير بداية الدور الثاني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. والختام 30 مايو
أبرز المواد
 الصدر يحذر من مخاطر زجّ العراق بحرب بين إيران وأمريكا
أبرز المواد
 إرشادات طبية هامة حول الأدوية .. أهميتها وطرق تخزينها والتعامل مع آثارها الجانبية
أبرز المواد
 واشنطن بعد ضرب حزب الله الإرهابي: سنتخذ إجراءات إضافية لردع ميليشيات إيران
أبرز المواد
 إجراء عاجل من النيابة العامة تجاه شاب صور فيديو لعمالة وافدة في الباحة ووصفهم بـ “المطاوعة الكذابين”
أبرز المواد
 «مدى»: 1.4 مليار ريال صُرفت في مواقع موسم الرياض
أبرز المواد
الربيعة: مشروعات السعودية باليمن بلغت 16.7 مليار دولار خلال 5 سنوات

الربيعة: مشروعات السعودية باليمن بلغت 16.7 مليار دولار خلال 5 سنوات

أبرز المواد
المملكة تشجب وتدين الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق

المملكة تشجب وتدين الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق

أبرز المواد
قبيل إرسال “هديته” لواشنطن.. الزعيم الكوري: وضعنا الاقتصادي خطير

قبيل إرسال “هديته” لواشنطن.. الزعيم الكوري: وضعنا الاقتصادي خطير

أبرز المواد
“الصحة”: إعداد كوادر تمريضية مؤهلة لرعاية كبار السن

“الصحة”: إعداد كوادر تمريضية مؤهلة لرعاية كبار السن

أبرز المواد

الربيعة: مشروعات السعودية باليمن بلغت 16.7 مليار دولار خلال 5 سنوات

الربيعة: مشروعات السعودية باليمن بلغت 16.7 مليار دولار خلال 5 سنوات
http://almnatiq.net/?p=816043
المناطق_الرياض

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة،أن قيمة المشاريع السعودية المنفذة في اليمن خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 16.7 مليار دولار أمريكي

وأضاف الربيعة، أن المملكة العربية السعودية تُعد أكبر داعم دولي لليمن، موضحا أنه بلغت مشاريع المركز المنفذة في اليمن 383 مشروعًا بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي شملت مختلف القطاعات، قُدمت لجميع المحافظات بكل حيادية

وأشار الربيعة، إلى أن العمل الإنساني السعودي ينطلق إلى آفاق رحبة ويعكس الصورة المشرفة لمملكة الإنسانية، حيث يعمل المركز في 46 دولة حول العالم ويستعد لاحتضان المؤتمر الإنساني الدولي بدورته الثانية في مارس 2020

روابط ذات صلة

المملكة تشجب وتدين الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق

المملكة تشجب وتدين الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق
قبيل إرسال “هديته” لواشنطن.. الزعيم الكوري: وضعنا الاقتصادي خطير

قبيل إرسال “هديته” لواشنطن.. الزعيم الكوري: وضعنا الاقتصادي خطير
“الصحة”: إعداد كوادر تمريضية مؤهلة لرعاية كبار السن

“الصحة”: إعداد كوادر تمريضية مؤهلة لرعاية كبار السن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*