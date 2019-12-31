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العلماء يخترعون دواء يشفي تماما من التهاب الكبد

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العلماء يخترعون دواء يشفي تماما من التهاب الكبد

العلماء يخترعون دواء يشفي تماما من التهاب الكبد
http://almnatiq.net/?p=816044
المناطق_وكالات

أعد الأطباء الروس عقارا يسمح لشخص مصاب بالتهاب الكبد المزمن (“ب”) بالتعافي التام من هذا المرض الخطير في غضون عامين

وقالت رئيسة إدارة “روس بوتريب نادزور(الرقابة على الاستهلاك) إن التهاب الكبد المزمن هو مرض تطور حتى دخل مرحلته اللاحقة التي قد تؤدي إلى تشمع الكبد أو سرطان الكبد

وأضافت قائلة “أنا واثقة أن العلماء في معهد علم الأوبئة الروسي اخترعوا دواء فعالا يمكّن المرضى من التعافي التام من التهاب الكبد المزمن “ب”

ولفتت رئيسة الإدارة إلى نجاحات بارزة أحرزها العلماء الروس في الوقاية من الأمراض المعدية، مضيفة أن 15 سنة ماضية شهدت انخفاضا في نسبة الإصابة بالتهاب الكبد “ب” بمقدار 16 مرة، ما يعد أقل نسبة في العالم

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