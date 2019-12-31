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واتساب سيتوقف عن العمل اعتباراً من اليوم

واتساب سيتوقف عن العمل اعتباراً من اليوم
http://almnatiq.net/?p=816063
المناطق_وكالات

حذرت صحيفة «الميرور» البريطانية أمس من أن تطبيق «واتساب» الشهير الذي يستخدم من قبل مليارات الأشخاص حول العالم كل يوم، سيتوقف عن العمل على العديد من الهواتف الذكية الشهيرة بدءا من اليوم (31 ديسمبر)

وأضافت أن مستخدمي هواتف «ويندوز» لن يستطيعوا استخدامه بعد هذا التاريخ، وقد لا يكون متاحاً في متجر «مايكروسوفت» أيضاً

وأشارت إلى أن نهاية الدعم للتطبيق قد لا تنتهي عند هذا الحد، بل سيتوقف أيضًا عن العمل على العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام «أندرويد» في الأشهر القادمة، الذين يستخدمون إصدارات «أندرويد» 2.3.7 أو الأقدم

ولا يستثنى من ذلك في الوقت نفسه، مستخدمو أجهزة «آي فون» التي سيتوقف التطبيق عن العمل على أجهزتهم التي تعمل على نظام التشغيل (آي أو أس 8) أو الإصدارات الأقدم، من القدرة على إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية اعتبارًا من 1 فبراير القادم

ونصحت الصحيفة مستخدمي الهاتف الذي يعمل بنظام «ويندوز»، ولا يرغبون بفقدان كل أرشيف محادثاتهم، بطريقة بسيطة إلى حد ما لحفظ محفوظات الدردشة الخاصة. والطريقة هي بفتح خيار الدردشة التي ترغب في حفظها، ومن ثم الضغط على خيار( Group Info) ثم انقر على «تصدير الدردشة» أو (Export Chat)، ستحصل بعد ذلك على خيار تنزيل الدردشة مع أو بدون الوسائط

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