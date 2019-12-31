5 كويكبات “خطيرة” تقترب اليوم من الأرض

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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أن خمسة من الكويكبات ستقترب من الأرض اليوم، وأن أكبرها الذي يدعى 2019 YW1 يفوق حجمه برج ساعة بيغ بن

وتتوقع ناسا أن الكويكب 2019 YW1 يبلغ عرضه 44 مترا، وطوله 110 أمتار، وهو بذلك أكبر بنحو 12 مترا من برج إليزابيث، الذي يشار إليه عادة باسم ساعة بيغ بن، والذي يصل ارتفاعه إلى نحو 97 مترا

ووصل الكويكب 2019 YW1 إلى مسافة بنحو تقارب 5 ملايين كلم من الأرض (3.1 مليون ميل)، صباح الاثنين 30 ديسمبر، إلى جانب صخرة فضائية أخرى تسمى 2019 YT2

ومن المتوقع أن تقترب ثلاثة كويكبات أخرى من الأرض، في وقت لاحق من اليوم، بما في ذلك 2019 YL3 الذي سيكون على بعد 668857 كلم فقط من الأرض، وهو الأكثر اقترابا منا من بين الكويكبات الخمسة

ويعد كل جسم فضائي سريع الحركة يقع على بعد نحو 7 ملايين كلم (4.65 مليون ميل)، “خطيرا”، من قبل منظمات الفضاء المعروفة، ولذلك تعتبر وكالة ناسا أن جميع الكويكبات المذكورة، التي تقترب من الأرض اليوم بشكل كبير ضمن هذا التصنيف

ويُعتقد أن الكويكب 2019 YW1 أكبر بخمس مرات من نيزك تشيليابينسك الذي انفجر في روسيا عام 2013، وأدى تأثيره إلى تحطم النوافذ وإصابة أكثر من 1000 شخص

وذكرت ناسا أن الكويكبات الأخرى التي ستقترب هذا المساء من الأرض هي 2019 YR3 و2019 YS3، وتتراوح أقطارها ما بين نحو 30 مترا و78 مترا