شاهد: طريقة شرح “الزعاق” في كيفية معرفة العرب ببداية ونهاية الشتاء !

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قال الدكتور خالد الزعاق ، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن العرب كانوا يعرفون بداية ونهاية الشتاء من شروق وغروب الثريا، وكانوا يقولون إذا غابت الشمس وأشرقت الثريا من الجهة الشرقية أي أن الثريا والشمس على خط مستقيم واحد فهذا دليل على بداية البرد، وإذا غابت الشمس وكانت الثريا فوق هامة الرأس بالضبط فهذا دليل على اشتداد البرد ويكون في منتصف المربعانية.

وأوضح “الزعاق” في مقطع فيديو عبر حسابه على “تويتر”، أنه إذا غابت الشمس وبعدها الثريا فهذا دليل على نهاية الشتاء، موضحا أنه إذا غابت الشمس وأشرقت الثريا من المشرق فهذا دليل على بداية طول الليل، وإذا غابت الشمس وكانت الثريا فوق هامة الرأس فهذا دليل على أطول ليالي السنة.

وأضاف: يقول امرؤ القيس وهو يصف طول الليل وهو مهموم يوم شاف الثريا، قائلا “كأن الثريّا علّقت في مَصامها بأمراس كّتّان إلى صًمّ جندَلِ”.