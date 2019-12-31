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صحة حفرالباطن‬⁩ تتصدر مؤشر الرضا لمركز ⁧‫ الصحة 937‬⁩

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صحة حفرالباطن‬⁩ تتصدر مؤشر الرضا لمركز ⁧‫ الصحة 937‬⁩

صحة حفرالباطن‬⁩ تتصدر مؤشر الرضا لمركز ⁧‫ الصحة 937‬⁩
http://almnatiq.net/?p=816081
المناطق_حفر الباطن

تصدرت صحة حفرالباطن‬⁩ مؤشر الرضا لمركز ⁧‫ الصحة (937‬⁩ ) بإجمالي بلاغات جديدة 142 بلاغًا، وكانت البلاغات المغلقة 142 بلاغًا، فيما سجَّلت نسبة الإغلاق 100%، ووصلت نسبة الرضا عن الإغلاق 95.16% ليسجل المؤشر العام 97.58% ويعد مركز البلاغات بمثابة أذن صاغية للمرضى لرصد متطلباتهم فيما يخص الجانب الصحي والشكاوى والملاحظات وتلبية احتياجاتهم وفقًا للمعايير وحاجة المريض الطبية. كما يعمل على تحليل كل ما يرد من بلاغات اﻟﻤرضى، ويعمل جاهدًا على تطوير أداء العمل ضمن استراتيجيات وزارة الصحة

وتحرص صحة حفرالباطن على تلبية احتياجات المرضى وسرعة الاستجابة لهم والتطلع إلى الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات الطبية

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