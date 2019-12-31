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ألفة حفرالباطن ” يختتم عام 2019 بتدريب 1200 متدرب ومتدربه مجانا

ألفة حفرالباطن ” يختتم عام 2019 بتدريب 1200 متدرب ومتدربه مجانا
http://almnatiq.net/?p=816082
المناطق_عبدالله السعيدي
أعلن مركز التنمية الأسرية ألفة التابع لجمعية البر الخيرية بحفر الباطن عن ختام  العام الحالي 2019 م
بـتنفيذ 16 دورة تدريبية  ،استفاد منها 1200 من الرجال والنساء وتنوعت مجالات الدورات بين أسرية واجتماعية، وتطوير ذات ، وماليه وإدارية
ويمنح المركز شهادة حضور معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مجانا
من جانبه، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بألفة، نايف الشريهي،
أن الدورات التي يقدمها المركز تأتي تحقيقاً لرسالة المركز الوقائية وهي الاهتمام بالأسرة والمجتمع وتطوير الذات، وتهدف إلى التخفيف من الخلافات والمشكلات الزوجية وإعداد أسرة واعية تعرف الحقوق والواجبات، إضافة إلى طرق حل الخلافات الزوجية وتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج نحو تكوين أسرة مستقرة وسعيدة .

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