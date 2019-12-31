«السيامي الموريتاني» يصل إلى الرياض بتوجيهات خادم الحرمين

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استقبلت قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، أمس الإثنين، التوأم السيامي الموريتاني “محمد وفضيل” تقيو بلعيد برفقة عائلتهم.

وتم نقل السيامي الموريتاني إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

ومن جانبه حرص والد التوأم السيامي باسمه واسم الشعب الموريتاني على تقديم خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو لأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على تبنيهم النظر في حالة طفليه.

وأعرب عن سعادته عندما علم بقبول المملكة علاج طفليه عن طريق السفارة السعودية في نواكشوط وكان الخبر مفرحًا له ولعائلته وللأسرة الطبية في موريتانيا .

ويعد هذا التوأم الحالة (108) التي وردت من (22) دولة جرت دراستهم في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.