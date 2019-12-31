احدث الأخبار

تدريب ألف باحث عن عمل في عدد من الوزارات والجهات الحكومية عبر برنامج “تمهير”
أبرز المواد
 أمير الجوف يستقبل المدير العام لتلفزيون المنطقة
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية 
أبرز المواد
 بومبيو: سنواصل العمل مع السعودية لمواجهة سلوك إيران التخريبي
أبرز المواد
 يحمل “19” اسماً حركياً.. من هو “الإيراني” مؤسس حزب الله العراقي؟
أبرز المواد
 «السيامي الموريتاني» يصل إلى الرياض بتوجيهات خادم الحرمين
أبرز المواد
 “مكافحة الفساد”: لا شبهة لفساد مالي أو إداري في مشروع “العدادات الكهربائية الذكية”
أبرز المواد
 ألفة حفرالباطن ” يختتم عام 2019 بتدريب 1200 متدرب ومتدربه مجانا
أبرز المواد
 خبير ليبي: ليبيا ستكون مستنقعًا لأردوغان وحلفائه من جماعة الإخوان
أبرز المواد
 رئيس الوزراء اليمني : السعودية كانت ولازالت وستظل السند الأكبر لليمن
أبرز المواد
 1.74 تريليون ريال الاستثمارات الأجنبية في السعودية .. قفزت 13.7 % بنهاية الربع الثالث
أبرز المواد
 واتساب سيتوقف عن العمل اعتباراً من اليوم
أبرز المواد
تدريب ألف باحث عن عمل في عدد من الوزارات والجهات الحكومية عبر برنامج “تمهير”

تدريب ألف باحث عن عمل في عدد من الوزارات والجهات الحكومية عبر برنامج “تمهير”

أبرز المواد
أمير الجوف يستقبل المدير العام لتلفزيون المنطقة

أمير الجوف يستقبل المدير العام لتلفزيون المنطقة

أبرز المواد
أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية 

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية 

أبرز المواد
بومبيو: سنواصل العمل مع السعودية لمواجهة سلوك إيران التخريبي

بومبيو: سنواصل العمل مع السعودية لمواجهة سلوك إيران التخريبي

أبرز المواد

«السيامي الموريتاني» يصل إلى الرياض بتوجيهات خادم الحرمين

«السيامي الموريتاني» يصل إلى الرياض بتوجيهات خادم الحرمين
http://almnatiq.net/?p=816083
المناطق_الرياض

استقبلت قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، أمس الإثنين، التوأم السيامي الموريتاني “محمد وفضيل” تقيو بلعيد برفقة عائلتهم.

وتم نقل السيامي الموريتاني إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

ومن جانبه حرص والد التوأم السيامي باسمه واسم الشعب الموريتاني على تقديم خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو لأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على تبنيهم النظر في حالة طفليه.

وأعرب عن سعادته عندما علم بقبول المملكة علاج طفليه عن طريق السفارة السعودية في نواكشوط وكان الخبر مفرحًا له ولعائلته وللأسرة الطبية في موريتانيا .

ويعد هذا التوأم الحالة (108) التي وردت من (22) دولة جرت دراستهم في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

روابط ذات صلة

تدريب ألف باحث عن عمل في عدد من الوزارات والجهات الحكومية عبر برنامج “تمهير”

تدريب ألف باحث عن عمل في عدد من الوزارات والجهات الحكومية عبر برنامج “تمهير”
أمير الجوف يستقبل المدير العام لتلفزيون المنطقة

أمير الجوف يستقبل المدير العام لتلفزيون المنطقة
أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية 

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*