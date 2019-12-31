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خبير ليبي: ليبيا ستكون مستنقعًا لأردوغان وحلفائه من جماعة الإخوان

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خبير ليبي: ليبيا ستكون مستنقعًا لأردوغان وحلفائه من جماعة الإخوان

خبير ليبي: ليبيا ستكون مستنقعًا لأردوغان وحلفائه من جماعة الإخوان
http://almnatiq.net/?p=816086
المناطق_الرياض

أكد المحلل السياسي الليبي الدكتور “العربي الورفلي” أن إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا مخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، موضحًا أن أردوغان ماضٍ في هذا التوجه لأنه يريد تحقيق هدفين، الأول حماية ما تبقى من مجموعات إخوانية إسلامية متحصنة داخل العاصمة طرابلس، والثاني هو الاستحواذ على ثروات الشعب الليبي خاصة وأن هذه العمليات سيتم تمويلها من خزانة المصرف الليبي المركزي.
وأضاف “الورفلي” أن أردوغان يسعى لإيجاد سوق مفتوحة لتجارة السلاح التركي، لافتًا الانتباه إلى أن وعود أردوغان لحكومة السراج الغير شرعية تنقسم إلى ثلاثة مراحل، الأولى إرسال مرتزقة إلى طرابلس مدججين بسلاح نوعي تركي، والثانية إرسال طيران مسير وأسلحة للميليشيات، وأخيرًا العمل على تهريب جنوده للوصول إلى طرابلس، وهذه المرحلة هي أخطر المراحل، لأنها تعتبر بمثابة إعلان حرب على دولة عربية بشمال إفريقيا.
ونوّه المحلل السياسي الليبي إلى أن خطوة إرسال جنود أتراك لليبيا من شأنها اشعال المنطقة برمتها لتشمل حوض البحر المتوسط حيت قبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا وأيضًا منطقة الشمال الأفريقي لتشمل على وجه الخصوص مصر، مؤكدًا أن الجيش الليبي سيدافع بشراسة عن أرضه وعرضه وربما تكون ليبيا مستنقعًا لأردوغان وكذلك حلفائه من جماعة الإخوان.
وكان الرئيس التركي قد وقع على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، سلمت للبرلمان التركي الذي دعا إلى اجتماع يوم الخميس المقبل لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

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