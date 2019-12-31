“مكافحة الفساد”: لا شبهة لفساد مالي أو إداري في مشروع “العدادات الكهربائية الذكية”

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أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه لم يظهر للهيئة شبهة فساد مالي أو إداري في مشروع عقود تركيب العدادات الكهربائية الذكية بالمملكة.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها أنه بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، بتوجيه الشركة السعودية للكهرباء بالتواصل مع الهيئة للاطلاع ومراجعة تفاصيل مشروع تركيب عدادات الكهرباء الذكية، تم تشكيل فريق عمل من الهيئة لبحث الموضوع والاجتماع مع فريق عمل المشروع المكون من منظومة تكامل قطاع الكهرباء بإشراف وزارة الطاقة ومشاركة الجهات التالية: (الشركة السعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات)، وجرى خلال الاجتماع مناقشة ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن المشروع.