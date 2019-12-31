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تدريب ألف باحث عن عمل في عدد من الوزارات والجهات الحكومية عبر برنامج “تمهير”

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تدريب ألف باحث عن عمل في عدد من الوزارات والجهات الحكومية عبر برنامج “تمهير”

تدريب ألف باحث عن عمل في عدد من الوزارات والجهات الحكومية عبر برنامج “تمهير”
http://almnatiq.net/?p=816099
المناطق_الرياض

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر”، اليوم (الثلاثاء) مذكرة تعاون في مقر الصندوق بمدينة الرياض، لتدريب ألف باحث عن عمل من حملة البكالوريوس فأعلى على رأس العمل في عدد من الوزارات والجهات الحكومية، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

ووقع مذكرة التعاون مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني والرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” المهندس علي بن ناصر العسيري.

وتقتضي المذكرة المبرمة بين الطرفين، إيجاد تعاون استراتيجي لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية على رأس العمل.

وتستهدف مذكرة التعاون، تدريب ألف مستفيد في الوزارات والجهات الحكومية، في برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، كما سيتعين على برنامج “يسّر” حصر احتياج الفرص التدريبية في الجهات الحكومية المشاركة وتوفير الفرص التدريبية، وتصميم المسارات التدريبية للجهات الحكومية.

ووفقا للمذكرة المبرمة، سيتولى برنامج “يسّر” الإشراف على المتدربين والعملية التدريبية، ومراقبة جودة التدريب، وتصميم خطة تدريبية للمتدربين، وتزويد الصندوق بتقارير دورية عن المتدربين.

ونحو آلية تنفيذ مذكرة التعاون، فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون حسب ما ورد في هذه المذكرة. كما سيقوم فريق العمل المشترك بتزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم سير عمل المذكرة.

ومن الجدير بالذكر، فإن برنامج “تمهير” يأتي إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/1437 هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

وفي هذا السياق، يدعو “هدف” الخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج “تمهير”، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم. وللالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط:  www.taqat.sa/tamheer

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