أمير الجوف يستقبل المدير العام لتلفزيون المنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم المدير العام لتلفزيون منطقة الجوف حمد بن حمود العريض.

واستمع سموه خلال الاستقبال عن سير العمل في تلفزيون المنطقة، وإحصائية العام 2019 لمركز الإنتاج التلفزيوني بالمنطقة، كما أكد العريض لسمو أمير منطقة الجوف استعدادهم لتغطية مهرجانات المنطقة القادمة -بإذن الله- .

وأعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره لمدير التلفزيون والعاملين معهم، متطلعاً لمضاعفة الجهود لإبراز المنطقة وما تتمتع به من مزايا تنافسية في مجالات عدة.

من جانبه أعرب العريض عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ولرئيس هيئة التلفزيون وإدارة الشؤون الفنية والمراكز التلفزيونية بالهيئة لدعمهم لاحتياجات تلفزيون الجوف