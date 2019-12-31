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أمير الجوف يستقبل المدير العام لتلفزيون المنطقة

أمير الجوف يستقبل المدير العام لتلفزيون المنطقة
http://almnatiq.net/?p=816104
المناطق_محمد الحسن
 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم المدير العام لتلفزيون منطقة الجوف حمد بن حمود العريض.
واستمع سموه خلال الاستقبال عن سير العمل في تلفزيون المنطقة، وإحصائية العام 2019 لمركز الإنتاج التلفزيوني بالمنطقة، كما أكد العريض لسمو أمير منطقة الجوف استعدادهم لتغطية مهرجانات المنطقة القادمة -بإذن الله- .
وأعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره لمدير التلفزيون والعاملين معهم، متطلعاً لمضاعفة الجهود لإبراز المنطقة وما تتمتع به من مزايا تنافسية في مجالات عدة.
من جانبه أعرب العريض عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ولرئيس هيئة التلفزيون وإدارة الشؤون الفنية والمراكز التلفزيونية بالهيئة لدعمهم لاحتياجات تلفزيون الجوف

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