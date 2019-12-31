احدث الأخبار

قصر القشلة الأثري.. أهم مواقع التراث العمراني وسط مدينة حائل
أبرز المواد
 مؤسسة النقد: انخفاض مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية
أبرز المواد
 وزير الإعلام يبحث تطوير القطاع مع مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
أبرز المواد
 بعد هجوم.. إخلاء الموظفين الأساسيين في السفارة الأمريكية في بغداد
أبرز المواد
 أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2016
أبرز المواد
 تدريب ألف باحث عن عمل في عدد من الوزارات والجهات الحكومية عبر برنامج “تمهير”
أبرز المواد
 أمير الجوف يستقبل المدير العام لتلفزيون المنطقة
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية 
أبرز المواد
 بومبيو: سنواصل العمل مع السعودية لمواجهة سلوك إيران التخريبي
أبرز المواد
 يحمل “19” اسماً حركياً.. من هو “الإيراني” مؤسس حزب الله العراقي؟
أبرز المواد
 «السيامي الموريتاني» يصل إلى الرياض بتوجيهات خادم الحرمين
أبرز المواد
 “مكافحة الفساد”: لا شبهة لفساد مالي أو إداري في مشروع “العدادات الكهربائية الذكية”
أبرز المواد
قصر القشلة الأثري.. أهم مواقع التراث العمراني وسط مدينة حائل

قصر القشلة الأثري.. أهم مواقع التراث العمراني وسط مدينة حائل

أبرز المواد
مؤسسة النقد: انخفاض مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية

مؤسسة النقد: انخفاض مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية

أبرز المواد
وزير الإعلام يبحث تطوير القطاع مع مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

وزير الإعلام يبحث تطوير القطاع مع مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

أبرز المواد
بعد هجوم.. إخلاء الموظفين الأساسيين في السفارة الأمريكية في بغداد

بعد هجوم.. إخلاء الموظفين الأساسيين في السفارة الأمريكية في بغداد

أبرز المواد

أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2016

أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2016
http://almnatiq.net/?p=816112
المناطق - الرياض

انخفضت أسعار النفط اليوم – في آخر أيام العام – ، ولكنها تتجه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ 2016 م مدعومة بتراجع حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخفض الإمدادات.
ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود مارس – وهو شهر أقرب استحقاق الجديد – إلى 66.52 دولار للبرميل بانخفاض 15 سنتًا أو 0.2 في المئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش. وأغلق عقد برنت تسليم فبراير أمس الاثنين على 68.44 دولار للبرميل.
وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 19 سنتًا ما يعادل 0.3 في المئة إلى 61.49 دولار للبرميل.
وارتفع برنت نحو 24 في المئة في عام 2019 م، وزاد الخام الأمريكي 35 في المئة. ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل أكبر مكسب سنوي في ثلاثة أعوام بفضل انفراجة في محادثات التجارة الأمريكية الصينية وتعهدات خفض الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

روابط ذات صلة

قصر القشلة الأثري.. أهم مواقع التراث العمراني وسط مدينة حائل

قصر القشلة الأثري.. أهم مواقع التراث العمراني وسط مدينة حائل
مؤسسة النقد: انخفاض مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية

مؤسسة النقد: انخفاض مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية
وزير الإعلام يبحث تطوير القطاع مع مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

وزير الإعلام يبحث تطوير القطاع مع مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*