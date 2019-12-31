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وزير الإعلام يبحث تطوير القطاع مع مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

وزير الإعلام يبحث تطوير القطاع مع مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
http://almnatiq.net/?p=816123
المناطق -- الرياض

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اجتماعه العاشر برئاسة معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة رئيس المجلس وحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المكلف سعود بن نصار الحازمي وأعضاء المجلس.
وبحث المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمتعلقة بسبل تطوير قطاع الإعلام المرئي والمسموع، كما وافق على عدد من التوصيات.
مما يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعمل على إعداد بنية تحتية رائدة للقطاع، من خلال تطوير جميع أنواع الأنشطة المرتبطة بالإعلام المرئي والمسموع، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.

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