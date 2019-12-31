احدث الأخبار

مؤسسة النقد: انخفاض مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية
أبرز المواد
 وزير الإعلام يبحث تطوير القطاع مع مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
أبرز المواد
 بعد هجوم.. إخلاء الموظفين الأساسيين في السفارة الأمريكية في بغداد
أبرز المواد
 أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2016
أبرز المواد
 تدريب ألف باحث عن عمل في عدد من الوزارات والجهات الحكومية عبر برنامج “تمهير”
أبرز المواد
 أمير الجوف يستقبل المدير العام لتلفزيون المنطقة
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية 
أبرز المواد
 بومبيو: سنواصل العمل مع السعودية لمواجهة سلوك إيران التخريبي
أبرز المواد
 يحمل “19” اسماً حركياً.. من هو “الإيراني” مؤسس حزب الله العراقي؟
أبرز المواد
 «السيامي الموريتاني» يصل إلى الرياض بتوجيهات خادم الحرمين
أبرز المواد
 “مكافحة الفساد”: لا شبهة لفساد مالي أو إداري في مشروع “العدادات الكهربائية الذكية”
أبرز المواد
 ألفة حفرالباطن ” يختتم عام 2019 بتدريب 1200 متدرب ومتدربه مجانا
أبرز المواد
مؤسسة النقد: انخفاض مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية

مؤسسة النقد: انخفاض مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية

أبرز المواد
وزير الإعلام يبحث تطوير القطاع مع مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

وزير الإعلام يبحث تطوير القطاع مع مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

أبرز المواد
بعد هجوم.. إخلاء الموظفين الأساسيين في السفارة الأمريكية في بغداد

بعد هجوم.. إخلاء الموظفين الأساسيين في السفارة الأمريكية في بغداد

أبرز المواد
أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2016

أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2016

أبرز المواد

مؤسسة النقد: انخفاض مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية

http://almnatiq.net/?p=816126
المناطق - الرياض

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة من عام 2019م، حيث تراجعت مبالغ عمليات البطاقات بنسبة 25% في شهر نوفمبر 2019م لتبلغ حوالي 1.27 مليار ريـال مقارنة بحوالي 1.71 مليار ريـال في الشهر المقابل من العام السابق، وانخفضت في شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2019م بحوالي 18.7% و28.3% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتزامن هذا التراجع في مبالغ العمليات مع بدء عدد من المواسم والفعاليات المقامة في عدد من مناطق ومدن المملكة، من جانب آخر شهدت مبالغ عمليات مبيعات نقاط البيع في المملكة خلال الأشهر الأخيرة نمواً كبيراً، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 30% في شهر نوفمبر 2019م لتبلغ 25.8 مليار ريـال مقارنة بحوالي 19.9 مليار ريـال في الشهر المقابل من العام السابق.
كما شهد قطاع المطاعم والمقاهي نمواً سنوياً في شهر نوفمبر 2019م نسبته 54%، وشهد كلٌّ من قطاع الترفيه والثقافة، والمواصلات، والفنادق نمواً سنوياً بنسبة 30.5%، و25.2%، و18.1% لكل قطاع على التوالي.

روابط ذات صلة

وزير الإعلام يبحث تطوير القطاع مع مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

وزير الإعلام يبحث تطوير القطاع مع مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
بعد هجوم.. إخلاء الموظفين الأساسيين في السفارة الأمريكية في بغداد

بعد هجوم.. إخلاء الموظفين الأساسيين في السفارة الأمريكية في بغداد
أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2016

أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2016

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*