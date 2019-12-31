مؤسسة النقد: انخفاض مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية

المناطق - الرياض

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة من عام 2019م، حيث تراجعت مبالغ عمليات البطاقات بنسبة 25% في شهر نوفمبر 2019م لتبلغ حوالي 1.27 مليار ريـال مقارنة بحوالي 1.71 مليار ريـال في الشهر المقابل من العام السابق، وانخفضت في شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2019م بحوالي 18.7% و28.3% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتزامن هذا التراجع في مبالغ العمليات مع بدء عدد من المواسم والفعاليات المقامة في عدد من مناطق ومدن المملكة، من جانب آخر شهدت مبالغ عمليات مبيعات نقاط البيع في المملكة خلال الأشهر الأخيرة نمواً كبيراً، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 30% في شهر نوفمبر 2019م لتبلغ 25.8 مليار ريـال مقارنة بحوالي 19.9 مليار ريـال في الشهر المقابل من العام السابق.

كما شهد قطاع المطاعم والمقاهي نمواً سنوياً في شهر نوفمبر 2019م نسبته 54%، وشهد كلٌّ من قطاع الترفيه والثقافة، والمواصلات، والفنادق نمواً سنوياً بنسبة 30.5%، و25.2%، و18.1% لكل قطاع على التوالي.